Владивосток, 30 апреля, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Военные инженеры провели торжественную церемонию сдачи автодорожного моста на трассе Артем — Находка — порт Восточный. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

mil.ru Военные наводят мост

Напомним, два пролета моста через реку Литовка в районе поселка Новолитовск на 127-м километре трассы Артем-Находка — порт Восточный обрушились 23 февраля.

Мост рухнул вместе с машиной, которая по нему ехала. К счастью, в результате обрушения никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело о халатности. Власти Приморья считают, что мост мог рухнуть из-за большегруза, который не должен был ехать по этой дороге.

Точная причина обрушения моста до сих пор не известна. Назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы.

Военнослужащие мостового батальона бригады материально-технического обеспечения Восточного военного округа построили новый мост. Сегодня они его торжественно сдали. Этот мост стал самым протяженным сооружением, собранным и установленным военнослужащими округа в рекордно короткие сроки.