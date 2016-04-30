США, 30 апреля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Противники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа попытались преградить ему путь на митинг его сторонников в городе Берлингейм в штате Калифорния. Инцидент произошел накануне, 29 апреля, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Самогонщики. Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Через забор

Трамп должен был выступать в здании отеля в городе Берлингейм. Перед входом в здание собрались несколько сотен враждебно настроенных к Трампу протестующих. Среди них были иммигранты, которые размахивали флагами Мексики.

Секретная служба, которая охраняет Трампа, подвела его кортеж с обратной стороны здания. Охранники провели Трампа в щель между двумя заборами, а затем через двор здания в отель.

«Это был не самый легкий способ, которым я когда-либо попадал в здание», — заявил кандидат в президенты своим сторонникам. «Мы пролезали под забором, вокруг забора. Вообще-то это было, как будто я переходил границу», — рассказал Трамп.

Напомним, Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявил, что построит стену на границе США с Мексикой и заставит платить за её содержание мексиканцев.