Тегеран, 30 апреля, 2016, 08:11 — ИА Регнум. В Исламской Республике Иран завершилось голосование на втором туре выборов в Меджлис. Избирательные участки закрылись вечером 29 апреля, сейчас ведется подсчет голосов, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Ирана.

Mahdi Sigar Меджлис Ирана

По словам министра внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани предварительные итоги второго тура выборов в Меджлис будут оглашены сегодня утром.

Напомним, 26 февраля в Иране прошел первый тур выборов в Меджлис и в Совет экспертов — особый орган, состоящий из 88 религиозных деятелей, которые избирают и в случае необходимости отстраняют от власти верховного лидера страны.

В Иране нет политических партий в западном понимании этого слова. Основная внутриполитическая борьба — это противостояние фундаменталистов с реформаторами при сохранении рамки национального консенсуса. Кандидаты концентрируются вокруг определенных личностей, обладающих известностью и популярностью и имеющих те или иные взгляды, это и считается партией.

На текущих выборах в Меджлис убедительную победу одерживают реформаторы.