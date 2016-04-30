Дамаск, 30 апреля, 2016, 07:44 — ИА Регнум. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики сегодня, 30 апреля, с 1:00 по местному времени (совпадает с мск) вступил в силу «режим тишины».

rsncontent.ru Флаг Сирийской Арабской Республики

«Режим тишины» введен в регионе Восточная Гута под Дамаском и на севере провинции Латакия. По этому поводу командование вооруженных сил Сирии распространило коммюнике, в котором сказано, что власти Сирии пошли на такой шаг «с целью укрепления действующего перемирия».

В коммюнике также сказано, что все военные действия будут остановлены на 24 часа в Восточной Гуте под Дамаском и на 72 часа в северных районах Латакии.

Напомним, в регионе Восточная Гута действует одно из крупнейших формирований так называемой сирийской оппозиции «Джейш аль-Ислам». Боевики этого движения постоянно ведут огонь из реактивных установок по мирным кварталам Дамаска и его пригородам. Именно «Джейш аль-Ислам» неоднократно обстреливала российское посольство в сирийской столице. Эту группировку активно поддерживает Саудовская Аравия.

На севере провинции Латакия правительственным силам противостоит радикальная группировка «Ахрар аш-Шам» и несколько исламистских бригад, которые действуют под эгидой так называемой Сирийской свободной армии. На стороне этих группировок сражаются боевики «Джебхат ан-Нусры», на которых не распространяется перемирие.

«Ахрар аш-Шам» активно поддерживается Турцией.

«Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам» официальный Дамаск считает террористическими группировками. Российская Федерация недавно внесла на рассмотрение Совбеза ООН резолюцию о признании этих группировок террористическими. Но США заблокировали эту резолюцию.

О ведении «режима тишины» в районах, где идут боевые действия против «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам», договорились военные США и России.