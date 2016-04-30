Вашингтон, 30 апреля, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Военный блок НАТО отправляет четыре батальона общей численностью в четыре тысячи военнослужащих в страны Прибалтики, в рамках программы усиления военного присутствия альянса в Восточной Европе. Об этом накануне, 30 апреля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на военные источники в Евросоюзе и США.

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Сообщается, что Пентагон может отправить в Прибалтику два батальона ВС США. Ещё по одному батальону могут предоставить вооруженные силы Германии и Великобритании.

Заместитель министра обороны США Роберт Уорк подтвердил численность военных, которых НАТО собирается отправить в Прибалтику. Такое значительное усиление военного присутствия НАТО в Прибалтике США объясняют возросшей активностью Российской Федерации в регионе.

Напомним, после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией Североатлантический альянс объявил Россию агрессором, хотя никаких реальных предпосылок к этому нет. На основании этого ложного обвинения руководство стран НАТО приняло решение усилить свое военное присутствие в Восточной Европе у западных границ Российской Федерации.

Страны НАТО официально объявили о возобновлении активной политики сдерживания России.