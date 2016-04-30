Санкт-Петербург, 30 апреля, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Состояние лидера группы «Алиса» Константина Кинчева стабилизировалось после перенесённой им операции. Об этом сообщается на официальной странице группы в соцсети Facebook.

vk.com/kostyakinchev Константин Кинчев — лидер группы «Алиса»

«Огромное спасибо лужским и питерским врачам. Состояние стабилизировано. Надеемся на лучшее, все вместе», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 29 апреля Константин Кинчев был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Музыканта доставили в реанимацию Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова с диагнозом острого коронарного синдрома. Позднее стало известно, что музыканту была проведена операция.

Ближайшие концерты группы отменены. «Алиса» должна была выступать в Екатеринбурге 6 мая и в Израиле 14 мая. На 1 июля был запланирован концерт группы в Санкт-Петербурге.