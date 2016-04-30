Киев, 30 апреля, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Япония готова оказать поддержку Украине в создании и развитии киберполиции. Как сообщает пресс-служба МВД Украины, об этом было заявлено 29 апреля на встрече главы ведомства Арсена Авакова с послом Японии в Киеве Шигеки Сумме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Японский дипломат отметил, что одним из ключевых направлений сотрудничества Украины и Японии по реформированию полиции является кибербезопасность. По его словам, Япония поддерживает шаги МВД Украины по созданию и развитию киберполиции и готова оказывать финансовую, консультативную и экспертную помощь», — говорится в сообщении.

Шигеки Сумме отметил также, что Япония «положительно оценивает новое правительство и готова продолжать сотрудничество с Украиной и в дальнейшем», информирует пресс-служба.

Кроме этого, как сообщается, японский посол пригласил Арсена Авакова в ближайшее время посетить с официальным визитом Японию «с целью ознакомления с принципами работы японской правоохранительной системы».