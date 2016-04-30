Москва, 30 апреля, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Фигура высшего пилотажа, которую выполнил российский истребитель Су-27 вблизи американского разведывательного самолёта над Балтийским морем, не является опасным манёвром. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, передаёт телеканал «Россия 24».

portal-kultura.ru Адмирал Владимир Комоедов — , бывший командующий Черноморским флотом

«Это не пике и не имитация атаки, поэтому все в порядке. Это не опасный маневр», — сказал адмирал, высказав мнение, что США сами провоцируют российских военных, направляя самолеты и корабли к российским границам.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза заявила, что маневр, совершённый российским самолётом, мог привести к печальным последствиям для обоих экипажей. «Ещё важнее то, что опасные и непрофессиональные действия одного пилота могут вызвать ненужное обострение напряжённости в отношениях между двумя странами», — добавила представитель Минобороны США.

Напомним, 29 апреля телеканал CNN сообщил, что российский истребитель Су-27 совершил манёвр «бочка» вокруг американского разведывательного самолёта, который выполнял полёт в международном воздушном пространстве.

Со слов двух высокопоставленных военных источников Су-27 пролетел на расстоянии около 100 футов (30,48 метра) от самолёта США, а затем, совершив фигуру высшего пилотажа, оказался с другой стороны американского самолёта-шпиона.