Париж, 30 апреля, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Французская компания Airbus приняла решение приостановить все полёты на вертолётах Eurocopter EC225 L (Super Puma), после крушения вертолёта данной модели в Норвегии, в результате которого погибли 13 человек.

ning.com Eurocopter EC225 L (Super Puma)

«В свете трагических событий мы приняли решение приостановить все коммерческие пассажирские полеты на модели Eurocopter EC225 L до выяснения всех обстоятельств крушения», — приводит агентство Reuters сообщение пресс-службы компании.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортный самолёт, следовавший на нефтяную платформу компании Statoil в Северном море, потерпел крушение днём 29 апреля недалеко от города Берген. По свидетельствам очевидцев, вертолёт завибрировал в воздухе, после чего рухнул на землю и загорелся. На борту находились одиннадцать нефтяников и два члена экипажа, никто из них выжил.