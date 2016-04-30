Найроби, 30 апреля, 2016, 04:25 — ИА Регнум. По меньше мере три человека погибли при обрушении шестиэтажного здания в столице Кении городе Найроби, передаёт агентство Reuters.

ctv.by Рухнувший дом

Инцидент произошёл вечером 29 апреля в районе Хурума на северо-востоке города. По сообщению местного телеканала KTN News, спасателям удалось извлечь из-под обломков 55 человек.

В связи с обрушением здания 150 семей были вынуждены разместиться во временном лагере.