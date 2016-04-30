Москва, 30 апреля, 2016, 04:10 — ИА Регнум. Время работы Московского метрополитена будет продлено до 2 часов ночи в пасхальную ночь с 20 мая на 1 апреля. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

piterstory.com Ночное метро

«В связи с массовыми посещениями храмов города Москвы в период проведения Пасхальных мероприятий и богослужений в ночь с 30 апреля на 1 мая 2016 года время работы Московского метрополитена будет продлено до 2 часов ночи», — отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что на станциях «Кропоткинская» и «Бауманская», вблизи которых расположены Храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор, будет предусмотрено дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они смогут оказать помощь маломобильным гражданам, мамам с детьми, а также пожилым людям.

По информации пресс-службы, в прошлом году в канун Пасхи Московским метрополитеном воспользовались около 5 млн пассажиров, что на 100 тысяч превысило обычные показатели выходного дня.

Читайте также: В пасхальных богослужениях в Москве примут участие 600 тысяч человек