Москва, 30 апреля, 2016, 03:35 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационным бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

function.mil.ru Бюллетень центра примирения

За минувшие сутки российской стороной зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня: четыре нарушения в провинциях Латакия, и по два — в Дамаске и Алеппо.

Боевики «Ахрар аш-Шам» подвергли минометному обстрелу позиции сирийской армии в районах населённых пунктов Сандран, Бейт-Смайра, Нехшебба и Айн эль-Ашара провинции Латакия и жилой квартал Ар-Рамуси города Алеппо.

В Дамаске отряды «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов жилые дома в кварталах Дахият аль-Асад и Масакид-Барза.

В провинции Латакии боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» продолжают миномётные обстрелы правительственных войск в районе населенного пункта Кбана. В провинции Хомс боевики террористической группировки «Исламское государства» из минометов обстреляли населённый пункт Дейр эш-Шарки.

«Российские ВКС по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что российской и американской сторонами по согласованию с руководством Сирии и формированиями умеренной оппозиции с 00:01 30 апреля на 24 часа введён «Режим тишины» в районе Восточная Гута (пригород Дамаска) и на 72 часа — в северных районах провинции Латакия.