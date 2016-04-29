Москва, 30 апреля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Праздничные пасхальные богослужения в Москве посетят до 600 тысяч человек. Об этом сообщил замначальника столичной полиции, глава управления охраны общественного порядка Вячеслав Козлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

eparchia.kg Пасха в Сретенском монастыре

30 апреля и 1 мая пасхальные богослужения и крестные ходы пройдут в 411 православных церквях, храмах и монастырях Москвы. Ожидается, что места праздничных богослужений посетят до 600 тысяч человек, места захоронений на кладбищах — до 350 тысяч человек.

«В храм Христа Спасителя свободного входа не будет, он сможет вместить в себя только 5 тысяч человек. Поэтому войти туда без спецпропусков будет невозможно», — отметил Козлов.

Он отметил, что и в ночное время, и днём полицейские будут работать усиленном режиме. В обеспечении порядка будет задействовано общей сложности 8 тысяч человек, в том числе дружинники и сотрудники ЧОП.