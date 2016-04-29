Женева, Швейцария, 30 апреля, 2016, 02:43 — ИА Регнум. На Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) произошло отключение электричества после того, как хорек погрыз один из трансформаторов, сообщается на официальном сайте центра.

Хорёк

Как уточняется, инцидент произошёл в ночь 29 апреля. В результате животное погибло, а лаборатория временно оказалась без электроэнергии.

Информацию об инциденте подтвердил пресс-секретарь ЦЕРНа Арно Марсолье. По его словам, чтобы вернуть коллайдер в строй потребуется несколько дней. При этом пресс-секретарь высказал мнение, что проблем с починкой возникнуть не должно.

Большой адронный коллайдер (БАК) — самый крупный в мире ускоритель частиц, расположенный на франко-швейцарской границе в Женеве. Основной целью строительства Большого адронного коллайдера был поиск бозона Хиггса.