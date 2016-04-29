Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2016, 02:18 — ИА Регнум. В Ростовской области проводится доследственная проверка по факту падения легкомоторного самолёта в Советском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следственный комитет РФ

Сообщается, что следствием рассматриваются две основные причины произошедшего: ошибка пилота и техническая неисправность самолёта. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места падения самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, легкомоторный самолёт марки «Бекас» вечером 29 апреля упал в поле около слободы Калач-Куртлак Советского района. Пилот самолёта погиб.