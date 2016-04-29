Вашингтон, 30 апреля, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Минобороны США обеспокоено действиями российской военной авиации в свете последнего инцидента с истребителем Су-24 ВКС России и американским разведывательным самолётом над Балтийским морем, заявила официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза.

Минобороны.рф Истребитель Су-27 ВКС России

«Американский самолет находился в международном воздушном пространстве и не заходил на российскую территорию», — приводит ТАСС слова представителя американского военного ведомства.

Балданза отметила, что подобный маневр мог привести к печальным последствиям для экипажей обоих самолётов. «Ещё важнее то, что опасные и непрофессиональные действия одного пилота могут вызвать ненужное обострение напряжённости в отношениях между двумя странами», — добавила представитель Пентагона.

Напомним, 29 апреля телеканал CNN сообщил, что российский истребитель Су-27 совершил манёвр «бочка» вокруг американского разведывательного самолёта, который выполнял полёт в международном воздушном пространстве.

Со слов двух высокопоставленных военных источников Су-27 пролетел на расстоянии около 100 футов (30,48 метра) от самолёта США, а затем, совершив фигуру высшего пилотажа, оказался с другой стороны американского самолёта-шпиона.