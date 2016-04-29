Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Группа хакеров, связанных с террористической группировкой «Исламское государство», похитила и выложила в сеть персональные данные нескольких тысяч жителей Нью-Йорка, назвав их целью для экстремистов, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

adi19.ru Хакер

Как сообщается, опубликованные хакерами сведения включают имена, адреса проживания и адреса электронной почты американских граждан. Причём в ряде случаев информация уже устарела.

По данным агентства, полиция Нью-Йорка и ФБР в настоящее время связываются с гражданами, чья личная информация попала в открытый доступ. При этом отмечается, что правоохранительные органы не видят прямой угрозы жизням этих нью-йоркцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе хакеры группировки «Объединенный киберхалифат», поддерживающей тесные связи с «Исламским государством» объявила о краже персональных данных ряда сотрудников Госдепартамента США.