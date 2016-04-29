Санкт-Петербург, 30 апреля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев вечером 29 апреля перенёс операцию после госпитализации в клинику Санкт-Петербурга. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на источник в медицинских кругах.

inkazan.ru Константин Кинчев — лидер группы «Алиса»

«Пациенту проведена операция, жить будет», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 29 апреля Константин Кинчев был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Музыканта доставили в реанимацию Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени Алмазова с диагнозом острого коронарного синдрома.

Ближайшие концерты группы отменены. «Алиса» должна была выступать в Екатеринбурге 6 мая и в Израиле 14 мая. На 1 июля был запланирован концерт группы в Санкт-Петербурге.