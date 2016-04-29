Душанбе, 30 апреля, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Замглавы управления регистрации актов гражданского состояния при Минюсте Таджикистана Джалолиддин Рахимов опроверг информацию о запрете внесения в документы фамилий и отчеств с русскими окончаниями. Прямого запрета в законе не содержится, а речь идёт скорее о его рекомендательном характере, пояснил чиновник «Интерфаксу».

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Как отметил Рахимов, в законе Таджикистана «О государственной регистрации актов гражданского состояния» говорится, что «фамилия ребёнка при государственной регистрации рождения записывается по фамилии отца или матери либо фамилии, образованной от имени отца». «Так что, если фамилия родителей ребёнка заканчивается, к примеру, на «ов», «ев» — Петров, Каримов, они вправе дать эту фамилию своему ребёнку», — отметил он.

Напомним, ранее Джалолиддин Рахимов в эфире «Радио Озоди» сообщил, что в соответствии с поправками в закон «О регистрации актов гражданского состояния», которые ранее были подписаны президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, граждане страны, получающие новые документы, должны вписывать в них фамилии и отчества только с таджикскими окончаниями «зод», «зода», «ӣ», «иён», «фар».

По его словам, изменения законодательства касаются только таджиков по национальности, граждане страны других национальностей смогут сохранить привычное написание фамилий и отчеств. При этом Рахмон добавил, что с теми, кто хочет сохранить в своих фамилиях и отчествах русские окончания, проводится «разъяснительная работа», «Мы должны иметь и развивать наши национальные и патриотические чувства», — заявил чиновник.