Тирасполь, 30 апреля, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Несогласованные полеты румынского летательного аппарата в воздушном пространстве Приднестровья, а также в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта стали предметом обсуждения на состоявшейся в Москве встрече и.о. министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МИД ПМР.

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Приднестровские СМИ сообщают, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Приднестровья выведены на огневые позиции и приведены в боевую готовность. Между тем, как отмечает издание РИА «Днестр», жесткие заявления и демонстративные действия приднестровских властей последовали лишь после того, как румынские летательные аппараты полностью выполнили свою задачу над территорией Приднестровья, притом, что полеты начались еще в начале апреля.

«После успешного исполнения румынским летательным аппаратом боевой задачи руководство Приднестровья решило вслед пригрозить кулаком, приведя силы ПВО в боевую готовность. Над главой Приднестровья Евгением Шевчуком, министром обороны и главой КГБ в регионе уже подшучивают — они дождались, пока беспилотник наконец закончит свою работу, улетит, и вслед улетающему беспилотнику пригрозили на всякий случай, опасаясь обвинений в недостаточном патриотизме со стороны населения, местных политологов, депутатов и журналистов», — отмечает издание.

Авторы материала предположили, что пассивная реакция Тирасполя связана с тем, что «местные политики и руководители любят путешествовать в дальнее зарубежье, используя для этой цели VIP-терминал Международного аэропорта Молдавии». «Элита не заинтересована в сокращении своих возможностей по перемещению, в то же время крайними остаются военнослужащие Приднестровья и России. Их местное руководство и КГБ разрешили поснимать румынскому летательному аппарату. В регионе критики отмечают, что подобное является символом перемен — ничего аналогичного не могло бы случиться во времена правления предыдущей генерации политиков типа Смирнова — Антюфеева», — пишет РИА «Днестр».

Издание отмечает, что «в итоге, у Молдавии, Украины и Румынии оказался детализированный план местности и размещенных военных объектов потенциального противника». «Румынский беспилотник, тщательно в течение нескольких часов беспрепятственно исследовавший и фотографировавший территорию Приднестровья, осуществил полный сбор информации по расположению военных объектов РФ и бывшей 14-й армии. Успешно выполненная благодаря пониманию и отсутствию реакции со стороны руководства непризнанной Приднестровской республики задача позволит в дальнейшем использовать данную информацию при нанесении возможных ударов силами армий Молдовы и Украины точечно, не затрагивая городскую инфраструктуру и местные органы власти», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент Приднестровья Евгений Шевчук дал поручение Минобороны ПМР усилить контроль над воздушным пространством республики и перевести подразделения противоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боеготовности. Это стало реакцией на неоднократные факты несанкционированных полетов румынской авиации над территорией ПМР.

Румынские самолеты осуществляли аэрофотосъемку территории Приднестровья, в том числе военных объектов, по заказу Молдавии. Это происходило без официального согласования с соответствующими структурами ПМР и Объединенной контрольной комиссией.

В Кишиневе утверждают, что речь идет об «актуализации кадастровых и картографических данных». В Тирасполе, однако, уверены, что аэрофотосъемка имела двойное назначение — гражданское и военное. Отметим, что в 1992 году Румыния фактически принимала участие в агрессии Молдавии против Приднестровской Молдавской Республики.