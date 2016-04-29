Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт потерпел крушение вечером 29 апреля в Ростовской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

kvedomosti.com Разбившийся «Бекас»

По информации ведомства, сообщение об аварии поступило в 22:40 мск. Самолёт марки «Бекас» упал в поле, около слободы Калач-Куртлак Советского района.

«Принадлежность самолёта уточняется. Есть погибший, личность устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства и причины падения самолёта на данный момент неизвестны.