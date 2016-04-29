Анкара, 30 апреля, 2016, 00:01 — ИА Регнум. В Турции уволены более 400 журналистов оппозиционных СМИ. Об этом сегодня, 29 апреля, пишут «Известия».

Без комментариев

Сообщается, что более 400 журналистов, работавших в оппозиционных газете Zaman и агентстве Cihan, уволены.

Офис газеты Zaman закрыли сегодня в Анкаре. Все сотрудники издания уволены. Всего из Zaman и Cihan уволено более 400 человек с учетом зарубежных собкоров.

Некоторые сотрудники рассказали, что их уволили по статье, которая не предполагает никаких компенсационных выплат. Их обвинили в «злоупотреблении служебным положением» и «нанесении ущерба имиджу организации». Многим не выплатили последние зарплаты.

Стоит отметить, что власти, по сути, захватили через суды и назначение попечителей оппозиционные издание Zaman и агентство Cihan. После этого лояльное нынешним турецким властям новое руководство, по сути, уничтожило эти СМИ.

Союз журналистов Турции осудил давление властей на оппозиционные СМИ и назвал практику назначения попечителей для них новым методом цензуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции были закрыты частные телеканалы Kanaltürk и Bugün TV, газеты Bugün Gazetesi и Millet Gazetesi и радиостанция Kanaltürk Radyo, входившие в холдинг Koza-Ipek. Назначенные властями попечители заявили, что эти СМИ убыточны.

Все вышеперечисленные СМИ связаны с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который проживает в США. Он считается политическим противником нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.