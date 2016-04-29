Уфа, 29 апреля, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Муниципалитеты тратят больше, чем зарабатывают

trishurupa.ru Порт «Бирск»

25 апреля Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» сообщило данные Министерства финансов РБ: по состоянию на 1 апреля исполнение консолидированного бюджета по доходам составило 39, 282 млрд рублей, а расходов — 33, 788 млрд рублей. При этом основными источники доходов стали налоги: на доходы физических лиц (9, 956 млрд рублей) на прибыль организаций (7, 766 млрд рублей), на имущество (3,6 млрд рублей), на совокупный доход (1,485 млрд рублей) и акцизы (3,9 млрд рублей). Практически все поступления по этим статьям увеличились по сравнению с прошлым годом. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 3, 323 млрд рублей, увеличившись за год на 313,1 млн рублей. Зато безвозмездные поступления в бюджет снизились на 1,6 млрд и составили 7,4 млрд рублей. Из общего число расходов 77,8% или 26, 289 млрд. рублей пошли на социальные нужды. Одни только субсидии бюджетным, автономным учреждениям и другим организациям составили 16, 8 млрд рублей. На медицинское страхование и бюджету Пенсионного фонда РФ на возмещение расходов, связанных с досрочным назначением пенсии безработным гражданам ушло 5 млрд рублей, а на пособия и доплаты пенсионерам 4,7 млрд рублей. На финансирование капитальных вложений и дорожного хозяйства — 3, 1 млрд рублей. При этом муниципалитеты заработали всего 15, 3 млрд рублей, потратив 14, 9 млрд рублей.

В Башкирии родились Гранд и Валенсия

«Электрогазета» в этот день сообщила, что по словам пресс-секретаря Госкомитета Башкирии по делам юстиции Лейсан Абдуллина, в 2015-м и 2016 годах в республике самыми экзотическими именами для новорожденных мальчиков оказались: Гранд, Кирилл-Радастин, Брюс, Доброслав, Гурт, Светогор, Бранко, Добрыня, Сармат, Габриэль, Добромир, Дэвит, Златаслав, Леонардо, Марк-Георгий, Мераль, Михаэль, Рамзэс, Солтан, Чингисхан. Среди девочек — Аполлинария, Анджелина, Анна-Мария, Брияна, Варнава, Версолина, Валенсия, Джульетта, Жанетта, Кассиопия, Княгиня, Идиллия, Архидея, Милалика, Нигора, Офелия, Николина, Джессика.

Мать напоила спиртным месячного грудничка

Ряд СМИ 25 апреля рассказал, что в Уфе пьяная мать напоила алкоголем своего грудного ребенка, чтобы он перестал кричать. Однако месячный ребенок не перестал издавать крики, чем привлек внимание соседей, вызвавших скорую помощь. Отмечается, что когда медики прибыли на место происшествия, пьяная мать попыталась спрятать своего ребенка, а при попытке оказать ему помощь набросилась на врачей с ножом. В итоге бригада скорой помощи вызвала полицию, а младенец был доставлен в больницу с симптомом алкогольная интоксикация.

Башкирия помогает Крыму

26 апреля ряд СМИ привел информацию пресс-службы правительства Башкирии о помощи Башкирии Белогорскому району Крыма. Предполагается, что объем капитальных вложений в межпоселковые газопроводы, уличные сети, ГРП может составить более 4 млрд рублей, затраты на проектные работы — около 400 млн рублей. Прорабатываются также совместные проекты в развитии садоводства, тепличного хозяйства и животноводства, проекты по использованию современных технологий, применяемых башкирскими аграриями и способных помочь ввести в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения, нарастить объемы выпуска пищевой продукции в Белогорском районе Крыма. С апреля 2014 года по декабрь 2015 года при непосредственном участии специалистов Башкирии в Белогорском районе был проведен ремонт дорог в селах Петрово и Северное, поселке Зуя и городе Белогорске, отремонтированы кровли Белогорского детского дома-интерната, Белогорского Дома культуры, ЦДЮТ, 13 многоквартирных домов в поселках Крымская Роза и Зуя, завершен капитальный ремонт сетей водоснабжения пяти улиц в Белогорске, отремонтированы 11 детских садов, 27 школ и 7 объектов здравоохранения района. Туда поставлен спецавтотранспорт, техника и оборудование для предприятий местного жилищно-коммунального хозяйства, Белогорской центральной районной больницы, учреждений лесного хозяйства, МЧС, ветеринарии, культуры и социальной защиты.

Патриарх приедет в Уфу 3 июня

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день назвала точные даты первого визита в Башкирию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он пробудет в республике с 3 по 5 июня. Как рассказал «Комсомолке» митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, точная программа визита пока согласовывается. Можно точно сказать, что Патриарх освятит кафедральный собор Рождества Богородицы в Уфе на улице Кирова и строящийся рядом духовно-просветительский центр. Прийти на службу сможет любой желающий, будет организована прямая телетрансляция. В планах — посещение Михаило-Архангельский храма в Бирске, где служил дед Патриарха Василий Гундяев, и строящегося Воскресенского собора в Уфе на улице Комсомольской.

Чиновники отобрали у сельсовета дорогой внедорожник

Ряд СМИ сообщил 26 апреля, что Мраковский сельсовет Кугарчинского района Башкирии получил в счет оплаты работ внедорожник Toyota Land Cruiser 150 (Prado) стоимостью в 1,65 млн рублей, но вместо того, чтобы продать его и потратить деньги на нужды сельского поселения, подарил автомобиль местной администрации. После вмешательства прокуратуры внедорожник вернули. Нарушение бюджетного законодательства выявила Контрольно-счетная палата Башкирии. Сейчас имущество уже передано обратно во владение сельского поселения.

Пароходство осталось без порта

27 апреля «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что ОАО «Башкирское речное пароходство» (контролируется правительством Башкирии) вышло из участия в дочернем ООО «Речной порт «Бирск», в котором владело 100% акций. Чистые активы речного порта «Бирск» на конец 2014 года, по его собственным отчетным данным, оценивались в 19,99 млн рублей, выручка в 65,73 млн рублей, чистая прибыль 2,62 млн рублей. По предположению бывшего директора пароходства Павла Юрченко, бирский порт мог быть продан без торгов по остаточной стоимости около 40 млн рублей контрагенту, покупавшему у него песчано-гравийную смесь. По словам господина Юрченко, «Речной порт «Бирск» был едва ли не единственным рентабельным активом пароходства. У предприятия был круглогодичный доход: зимой оно организовывало платную ледовую переправу. Башкирское речное пароходство по итогам 2015 года получило чистый убыток в размере 146,99 млн рублей. У БРП остаются еще три дочерних предприятия: ООО «Речной порт «Уфа», «Узел связи», «Судоремонтно-судостроительный завод». 83,56% акций ОАО принадлежит правительству Башкирии. В конце 2015 года пакет выставлялся на продажу за 450 млн рублей, но не нашел покупателя. Парк компании насчитывает 137 единиц самоходного и несамоходного флота. На начало года стоимость чистых активов БРП оценивалась в 36,85 млн рублей — за год она сократилась в пять раз.

Чиновников ЖКХ обяжут знать русский

«Уфимские заметки» в этот день сообщили, что от чиновников Министерства ЖКХ Башкирии потребовали знать русский язык на продвинутом уровне. Региональное Министерство ЖКХ подписало приказ «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей госслужащими РБ в Министерстве ЖКХ РБ». Документ предписывает чиновников безупречно знать правила орфографии и пунктуации, орфоэпию, лексику, грамматику, а также стилистику текстов в сфере официально-делового общения. Словарный запас чиновников должен быть достаточным для профессионально-служебной деятельности, как и способность интерпретировать тексты правовой и социально-экономической тематик.

Башкирское эхо Чернобыля

«Горобзор» 27 апреля рассказал, как в Уфе отметили 30-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. На территории Башкирии пострадавших от действия радиации на момент завершения основных работ было зарегистрировано 3 тыс. 911 человек. Сегодня в республике проживают 2 тыс. 294 ликвидатора, из них 620 живут в Уфе. Черный камень на месте будущего памятника ликвидаторам техногенных катастроф установлен в Уфе в сквере возле ДК «Химиков».

Подорожавшие лекарства

28 апреля ряд СМИ отметил, что по итогам прошлого года цены на лекарства в республике увеличились на 20%. С 1 апреля изменились предельные размеры оптовых и розничных надбавок на медикаменты. Самое значительное повышение цен произошло в сегменте дешевых лекарственных средств — на 13%. Значительное удорожание медикаментов отмечается и в госпитальном сегменте. Данные показатели выше, чем в ПФО и по стране.

С 1 апреля в республике изменились предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным фармпроизводителями на лекарства из перечня жизненно необходимых препаратов. Предельный размер оптовой надбавки на лекарства по отпускной цене производителя без учета НДС до 50 рублей включительно составит 17%, розничной надбавки — 35%. От 50 до 500 рублей — 13% и 30%, более 500 рублей — 9% и 17% соответственно. Предельный размер оптовой надбавки на лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества, включенные в утвержденный перечень, независимо от ценовой группы, составит 30%, розничной — 50%.

В должниках — издательство и лагерь

«Спутник ФМ» сообщил, что в Башкирии долги по зарплате увеличились на 25 млн рублей с января по март 2016 года. На 1 апреля общий долг 30 фирм перед 3 тыс. 536 сотрудниками достиг 179 млн рублей. По данным Минтруда РБ, службы судебных приставов и на основании обращений сотрудников сделаны выводы, что задолженность по зарплате предприятиях Башкирии продолжает расти. В числе злостных неплательщиков оказались ГУП «Государственное Республиканское издательство «Башкортостан» (долг 3,9 млн рублей), ГУП «Санаторно-оздоровительный лагерь «Салют» (долг 5,7 млн рублей) и другие предприятия.

Уфа, которую мы теряем

«Business FM Уфа» 28 апреля рассказал о проблемах охраны культурного наследия республики. Доцент кафедры туризма и гостеприимства Уфимского государственного университета экономики и сервиса Александр Лебедев пояснил, какие объекты в Уфе сейчас нуждаются в охране. Процент сохранившейся застройки уже достаточно мал, более того, он интенсивно сокращается: в исторической части на территории Кировского и Ленинского районов, которые входили в границу исторического города, продолжается снос. Зачастую рядом с памятником могут спокойно построить многоэтажное здание. Нуждается в сохранении, например, комплекс застройки по улице Гоголя, начиная от Фрунзе и заканчивая улицей Свердлова. По улице Фрунзе планируется строительство здания арбитражного суда. Историческая застройка по улице Аксакова, начиная с Фрунзе и вглубь квартала. Если объявляется историческое поселение, эта территория не обязательно должна быть монолитной. Важно, чтобы на ней действовали режимы, которые определены федеральным законом, и городские власти должны строже подходить к освоению этой территории, согласовывать с госорганом охраны.

Дети сгорели на глазах у матери

29 апреля ряд СМИ сообщил, что по факту гибели троих детей при пожаре в Балтачевском районе возбуждено уголовное дело, страшный пожар произошел утром 28 апреля в деревне Кумьязы Балтачевского района. После тушения пожара в доме обнаружены тела троих малолетних детей: 6‑ и 2-летних девочек и 4-летнего мальчика. Предположительная причина возгорания — детская шалость. На момент пожара мать детей работала во дворе, увидев пламя, охватившее дом, она безуспешно пыталась спасти детей. Сообщается, что многодетная семья переехала в деревню за неделю до трагедии.

Сирия-Турция-Уфа-колония

«МедиаКорСеть» в этот день сообщила, что в Уфе вынесен приговор террористу Исламского государства, 23-летнему гражданину России Мураду Наджафову, уроженцу Азербайджана. Молодой человек жил в Оренбургской области вплоть до 2014 года, откуда он уехал в Сирию, увлекшись идеями радикального ислама. Мурад Наджафов признался, что за границей участвовал в боевых действиях в составе военного подразделения и охранял отвоеванную террористами территорию. При этом молодой человек полностью разделял идеи исламского радикализма по завоеванию отдельных регионов и целых государств. В мае 2015 года личные обстоятельства вынудили Наджафова выехать в Турцию. Там его арестовали местные правоохранители — молодой человек попал в страну с нарушением миграционного законодательства. Турецкие власти выставили нарушителя, и в августе 2015 он оказался в аэропорту Уфы. Ближайшие пять с половиной лет Мурад Наджафов проведет в колонии общего режима.

Старики-приемыши

Ряд СМИ 29 апреля рассказал, что в Башкирии появятся приемные семьи для пожилых людей и инвалидов. Это предусматривает проект закона, который был представлен президиуме Правительства республики. В соответствии с законопроектом, для граждан, готовых взять к себе пожилого человека или инвалида, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 6200 рублей. Кроме того, опекунам будет перечисляться до 75 процентов пенсии подопечного. Контроль за такими приемными семьями будут осуществлять Межрайонные центры социальной помощи семье и детям. Если закон будет принят, то первые приемные семьи для вышеперечисленных категорий населения в республике появятся с 1 июля текущего года.