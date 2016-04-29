Уфа, 29 апреля, 2016, 23:31 — ИА Регнум. В Башкирии при пожаре в частном доме погибли трое детей. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Башкирии.

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Сообщается, что пожар произошел в частном доме в селе Нуреево Шаранского района Башкирии. Родители троих детей вышли в магазин, сами малолетние дети остались дома. Дверь была закрыта снаружи. Все дети погибли при пожаре.

На месте сгоревшего дома обнаружены тела троих детей: двух девочек 2011 и 2015 годов рождения и мальчика 2013 года рождения.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. По предварительной версии причиной поджара стала детская шалость. Также следователями будет дана юридическая оценка действиям взрослых, оставивших детей без присмотра.

Напомним, в апреле в Башкирии произошли несколько случаев массовой гибели детей при бытовых пожарах. В Бакалинском и Балтачевсом районах региона погибли шесть детей в разных обстоятельствах.