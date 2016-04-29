Ташкент, 29 апреля, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон о поправках в Кодекс об административной ответственности, согласно которому иностранные граждане будут выдворяться за пределы республики в случае нарушения выборного законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, иностранные граждане и лица без гражданства будут принудительно выдворяться из страны за вмешательство в деятельность ЦИК и местных избирательных комиссий, комиссий по проведению референдума, за нарушение порядка финансирования выборов и референдумов.

Закон также регламентирует депортацию за незаконное проведение и участие в собраниях, митингах, уличных шествиях и демонстрациях, за изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую и религиозную вражду, а также порнографию.

Документ принят Законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана и в апреле одобрен Сенатом (верхней палатой). Опубликован 29 апреля в местных СМИ.