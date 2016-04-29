Вашингтон, 29 апреля, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Су-27 Воздушно-космических сил Российской Федерации совершил маневр «бочка» вокруг американского разведывательного самолета, который выполнял полет в международном воздушном пространстве. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает CNN.

1.bp.blogspot.com Над балтикой

Сообщается, что Су-27 ВКС РФ приблизился к американскому самолету-разведчику в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Российский самолет совершил маневр «бочка» вокруг американского самолета-шпиона.

«Это очень опасный маневр», — сообщает CNN. «Американское военное ведомство решительно выступает против таких маневров», — подчеркивает телеканал.

Напомним, последний раз похожий инцидент произошел 17 апреля также над Балтикой. Российский Су-27 приблизился к американскому самолету-разведчику RC-135. При этом Пентагон утверждал, что российский самолет совершил этот перехват «в небезопасной и непрофессиональной манере».

Тогда США выразили российской стороне решительный протест.

Москва в свою очередь справедливо указала, что это американские самолеты находятся в опасной близости от российских границ, а не ВКС РФ приближаются к американскому побережью. Военная активность США у российских границ носит откровенно недружественный характер.