Ташкент, 29 апреля, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие под девизом «Поздравь ветерана», посвященное 71-й годовщине Великой Победы, прошло сегодня, 29 апреля в Республиканском пансионате ветеранов войны и труда в Узбекистане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ташкентском офисе «Россотрудничества».

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«Была организована концертная программа с участием заслуженных деятелей искусств Узбекистана. в репертуаре прозвучали дорогие сердцу каждого ветерана песни: «О героях былых времен», «Темная ночь», «Катюша» и другие», — говорится в сообщении

Глава представительства «Россотрудничества» в Узбекистане Виктор Шулика поблагодарил ветеранов за их героизм на пути к Победе, подчеркнув важность проявления заботы о ветеранах.

В мероприятии приняли участие представители Аппарата военного атташе при посольстве Российской Федерации в республике, Международного женского благотворительного фонда «Женщина Востока». другие общественные организации, ветераны войны и труда, российские дипломаты, соотечественники, молодежь.