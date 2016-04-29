Сочи, Краснодарский край, 29 апреля, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Глава «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин войдет в историю как великий политик. Об этом он заявил в интервью ТАСС в преддверии основных стартов Гран-при России сегодня, 29 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Экклстоун считает, что на данный момент Путину нет равных в мировой политике. «Если сравнивать его с великими лидерами, то он как Уинстон Черчилль в Англии. Путин войдет в историю как великий политик», — сказала глава «Формулы-1».

Он также признался, что согласился бы работать в российском правительстве, если бы его пригласил Путин. «Я бы сделал все в этой сфере, что бы он попросил. И я уверен, что все его предложения были бы правильными для меня», — сказал Экклстоун.

Напомним, сегодня на трассе «Сочи Автодром» состоялись тренировки Гран-при России «Формулы-1». Завтра пройдут квалификационные заезды. Сама гонка пройдет 1 мая.

Экклстоун встал во главе «Формулы-1» в конце 1970-х годов. Тогда он впервые продал телевизионные права на трансляцию гонок. Контроль Экклстоуна над «Формулой-1» является чисто финансовым. Однако, по Договору Согласия он и его компании занимаются управлением, организацией и логистикой каждого Гран-при «Формулы-1».