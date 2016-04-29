Москва, 29 апреля, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Столичный футбольный клуб «Динамо» сыграл в ничью с пермским «Амкаром» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиши (РФПЛ). Игра состоялась сегодня, 29 апреля, в Москве.

fcdynamo.ru Игроки московского «Динамо»

Счет в игре так и не был открыт — 0:0.

Этот матч, окончившийся в ничью, помог «Динамо» прервал серию из четырех поражений подряд. Бело-голубые были всего в шаге от повторения своего клубного антирекорда — пять поражений подряд в домашнем чемпионате.

«Амкар» не может добиться победы в чемпионате России уже семь матчей подряд. Пермяки четыре раза сыграли в ничью и три раза проиграли.

Стоит отметить, что московское «Динамо» всего один раз проигрывало «Амкару» за все 12 встреч этих команд. Было это в 2005 году.

Таким образом «Динамо» остается на 12-й строчке рейтинга РФПЛ с 25 очками после 26 матчей. «Амкар» остается на 11-й строчке с 27 очками после 26 матчей.