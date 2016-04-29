Москва, 29 апреля, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Акционерное общество «Роснано» за первые три месяца 2016 года понесло чистый убыток на сумму 4,8 млрд рублей. Об этом свидетельствует финансовая отчетность по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта), опубликованная сегодня, 29 апреля.

ИА REGNUM

АО «Роснано» в первом квартале 2016 года резко ухудшило свои финансовые показатели. Выручка компании составила 1,4 млрд рублей — это почти в два раза меньше чем за аналогичный период 2015 года.

Убыток корпорации за три месяца составил 4,8 млрд рублей. Это в 13 раз больше чем за первый квартал прошлого года.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2016 г. сократились на 4% до 127 млрд руб., краткосрочные — увеличились на 21% до 20,25 млрд руб.