Великий Новгород, 29 апреля, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Новое мебельное производство ООО «ИКЕА Индастри Великий Новгород» запущено в тестовом режиме. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 апреля, в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом было заявлено на совещании в областном департаменте экономического развития.

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«Отмечалось, что пуск мебельной фабрики ООО «ИКЕА Индастри Великий Новгород» запланирован на лето 2016 года. Новое производство уже начало работать в тестовом режиме», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области. Отмечается, что в этом году здесь трудоустроят около ста человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мебельную фабрику компания построила рядом с существующим заводом по производству древесно-стружечных плит (ДСП) в деревне Подберезье Новгородского района. Этот завод, ранее принадлежавший концерну Pfleiderer (Германия), IKEA приобрела в январе 2013 года.