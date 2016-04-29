Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Главное в реконструкции Михайловского дворца в Петербурге — выбрать правильный темп реализации проекта, чтобы это не создало неудобств для посетителей Русского музея и не привело к избыточному перемещению экспонатов. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

mkrf.ru Русский музей

Напомним, поэтапный порядок работ по перекрытию внутренних дворов-колодцев в Михайловском дворце Государственного Русского музея определен и согласован с Министерством культуры РФ.

«Всегда тяжело вести ремонт даже дома, не отселяясь из квартиры. Но в нашем случае, понимая, что делать это нужно, надо постараться найти золотую середину. И я надеюсь, что руководство Русского музея совместно с проектировщиками, совместно со строителями такую золотую середину найдут», — сказал Мединский.

По его словам, «пока есть уверенность, что закрываться Русский музей на период реконструкции не будет».

В том, что такая реконструкция пойдет Русскому музею на пользу, министр культуры предложил убедиться на примере здания Главного штаба, входящего в в состав Государственного Эрмитажа. Мединский напомнил, что в свое время, когда реализовывался этот проект, «споров было гораздо больше, а получилась просто жемчужина — и не только Петербурга, но и один из лучших музейных комплексов мира».

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Как сообщало ИА REGNUM, работы по в Русском музее планируется начать в 2017 году и завершить в 2019 году. Проект исключает возможность закрытия Михайловского дворца для посетителей и тотальной эвакуации фондов.

Согласно проекту, во внутреннем дворе Михайловского дворца создадут атриум, в одном из свободных пространств разместится зал для проведения лекций и конференций, в другом — коммуникационная площадка с лифтами для доступа посетителей к основным экспозициям.

Стоимость реализации проекта, предположительно, не превысит 30 млн долларов: 2,5 млн долларов выделит Всемирный банк, остальное — финансирование Минфина.