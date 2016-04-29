Йошкар-Ола, 29 апреля, 2016, 21:10 — ИА Регнум. В Марий Эл бывший водитель патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Йошкар-Оле признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). За содеянное экс-полицейский отделался наказанием в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 2 года и лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 1 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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Установлено, что 16 января 2016 года между жительницей Йошкар-Олы, которая была в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудниками охранного предприятия на дискотеке возник конфликт. Для составления протокола ее доставили в отделение полиции.

Женщина мешала составлению протокола, «в связи с чем сотрудник полиции с применением значительной физической силы потащил ее за капюшон куртки в туалет, где хватал руками за шею, приближал голову к унитазу и нанес удар кулаком по спине, угрожал убить». После этого «нанес удары ладонью по лицу, затем рукой по голове, от чего последняя упала, ударилась о стену и потеряла сознание. В результате потерпевшей причинены кровоподтеки и физическая боль», сообщает пресс-служба.

Отметим, ранее за преступление по аналогичной статье полицейские Нижнего Новгорода также получили условный срок. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники полиции пытали задержанных, пытаясь добиться признательных показаний по фактам угонов автомобилей. Шестеро полицейских получили 2−3 года условно.

«Несмотря на обвинительный характер приговора, мы им не удовлетворены», — заявил юрист «Комитета по предотвращению пыток» Дмитрий Утукин. «За процессом следило все полицейское сообщество города, которое теперь, по сути, получило сигнал: можно пытать, гонясь за раскрываемостью. Максимум, что вас ждет — условный срок», — полагает правозащитник. Он сказал, что приговор будет обжалован в апелляционной инстанции.