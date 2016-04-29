Симферополь, 29 апреля, 2016, 21:09 — ИА Регнум. В Крыму журналисту интернет-издания «Крым. Реалии», являющемуся проектом украинского отделения «Радио Свобода» предъявлено обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ».

Кукрыниксы. «Неофашизм пытается по свету прахнозы Геббельса нести как эстафету». 1980

«Николаю Семене предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ». Следственное действие произведено следователем управления ФСБ по Республике Крым», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании Семены стало известно 19 апреля — в отношении него ФСБ возбудило уголовное дело по статье об экстремизме за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. По версии следствия, журналист подготовил и опубликовал на портале статью о блокаде Крыма украинскими активистами, содержащую высказывания, направленные на нарушение территориальной целостности РФ. Уголовное дело возбуждено ФСБ по признакам части 2 статьи 280.1 УК РФ.

Семену после допроса отпустили под подписку о невыезде. Обыски в рамках расследования прошли по семи адресам в Симферополе, Ялте и Севастополе у авторов, сотрудничающих с изданием, в том числе у самого Семены.

Прокуратура Крыма планирует добиться полной блокировки сайта «Крым.Реалии».