Вашингтон, 29 апреля, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри собирается позвонить своему российскому коллегой Сергею Лаврову и обсудить ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил журналистам сотрудник Госдепартамента США.

ИА REGNUM

Сообщается, что Керри сегодня позвонит Лаврову и обсудит с ним ситуацию в Сирии.

Ранее сегодня российские и американские военные в целевой группе по прекращению враждебных действий в Сирии достигли соглашения о «режиме тишины» с полуночи 30 апреля.

Этот режим вводится в ряде регионов Сирии для закрепления режима перемирия. Уточняется, что в районах Дамаск и Восточная Гута он вводится на 24 часа, а в Латакии и северных пригородах — на 72 часа.