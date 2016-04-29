Иваново, 29 апреля, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Дорожная карта по возобновлению строительства жилых домов ГК «СУ-155» на территории Ивановской области утверждена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области по итогам расширенного заседания рабочей группы по защите прав и законных интересов граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству прошло 29 апреля. Провел заседание заместитель председателя областного правительства Владимир Шарыпов, участие в нем принял старший вице-президент АКБ «Российский капитал» (банк-санатор строительной организации) Марат Оганесян, а также представители дольщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

«Сегодня банком подписана дорожная карта возобновления строительства. Она, во-первых, включает все дома Ивановской ДСК («дочка» СУ-155), а во-вторых, является своего рода обязательствами каждого ответственного исполнителя мероприятий дорожной карты», — сообщил Владимир Шарыпов.

Согласно дорожной карты, в 2016 году, кроме пяти домов графика первой очереди достройки, планируется начать строительные работы еще на семи объектах. В июне 2016 года начнутся работы на литере 1 в микрорайоне «Рождественский», в июле 2016 года — на литерах 2, 3, 4 и 7 в микрорайоне «Рождественский», а также третьей очереди дома по улице Почтовая и литера 2 по улице Парижской коммуны. Графики работ по всем объектам банк, а также сроки их ввода в эксплуатацию, обещает опубликовать в июне. В 2018 году все объекты должны быть достроены и сданы.

«Банком принято решение открыть финансирование по всем объектам в Ивановской области, в текущем году на это предусмотрено 1,1 млрд рублей. Это результат совместной работы банка, правительства Российской Федерации и региональных властей, в частности губернатора Павла Конькова», — сообщил Марат Оганесян. Он также сообщил о планах сохранить производство на ивановской ДСК.

25 апреля истек срок подачи требований к Ивановской ДСК. По данным департамента строительства и архитектуры по состоянию на вечер 26 апреля из шести тысяч кредиторов в суд поступили 3 тыс. 354 заявления без учета заявлений, направленных почтой. Начальник департамента Максим Громов добавил, что право предъявить свои требования к организации будет у кредиторов и на последующих стадиях банкротства.