Поддорье, Новгородская область, 29 апреля, 2016, 20:49 — ИА Регнум. В районном центре Поддорье Новгородской области сегодня, 29 апреля, торжественно открыли памятник героям Великой Отечественной войны, бойцам 23-й гвардейской стрелковой дивизии — киргизу Акматше Тюменбаеву и украинцу Якову Пилипенко, повторившим подвиг Александра Матросова на поддорской земле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на открытие памятника в Новгородскую область прибыла официальная делегация Киргизии во главе с Чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Болотом Отунбаевым, а также родственники Акматши Тюменбаева.

mitinsg.livejournal.com Памятник героям Великой Отечественной войны А.Тюменбаеву и Я.Пилипенко открыли в Поддорье

Памятник героям открыли в Поддорье, в сквере братьев Лепаловских. Обелиск, который доставили сюда из Бишкека, изготовлен по инициативе поискового движения Киргизии «Наша Победа — Биздин Жениш» на средства активистов Иссык-Кульской области и киргизских предпринимателей. На натуральном камне габбро изображены портреты героев, а также иссык-кульский пейзаж с юртой и украинские хаты.

«Символично, что Акматша Тюменбаев и Яков Пилипенко, люди разных национальностей — киргиз и украинец, встретились и подружились на этой страшной войне. Вместе воевали и вместе погибли, совершив бессмертный подвиг. Их родина была далеко от поддорской земли. Но они защищали и свой край, и свой народ. Тогда это был великий Советский Союз», — отметил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Болот Отунбаев сообщил, что в Великой Отечественной войне участвовали 365 тысяч киргизов, из которых более 100 тысяч погибли. 73 воина были удостоены высшей награды Советского Союза — золотой звезды Героя.

Акматша Тюменбаев и Яков Пилипенко 1 февраля 1944 года повторили подвиг Александра Панкратова и Александра Матросова — закрыли собой амбразуру вражеской долговременной огневой точки — в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции.

О подвиге друзей дивизионная газета выпустила листовку, которую позже послали на родину героев. Отец и мать Пилипенко её получили, а семья Тюменбаева — нет. Героя считали без вести пропавшим. О подвиге мужа и отца в семье узнали от однополчанина Евстафия Панарина уже в послевоенное время.

Герои похоронены на воинском захоронении Самбатово, где их имена увековечены на мраморных плитах. После открытия памятника родственники Акматши Тюменбаева поклонились его праху и оставили на месте захоронения капсулу с землёй, привезённой с его родины.