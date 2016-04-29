Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Проведение шествия «Бессмертный полк» придало Дню Победы новый смысл и превратило его в праздник, который пришел в каждый дом. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил журналистам в Петербурге министр культуры РФ Владимир Мединский, передает корреспондент ИА REGNUM.

9 мая 1945 года. Москва

«Акция Бессмертного полка, которая прошла в прошлом году, и, я думаю, с еще большим успехом пройдет в этом году, фактически возродила праздник. Превратила День Победы из праздника памяти в праздник сегодняшнего дня, сделав его не только данью уважения, но и праздником, который пришел в каждую семью», — сказал Мединский.

Напомним, «Бессмертный полк» — акция, проходящая в России и некоторых других странах 9 мая. Участники проходят по улицам городов, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне или работавших на Победу в тылу.