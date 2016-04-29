Смоленск, 29 апреля, 2016, 20:41 — ИА Регнум. 1 млн 887 тыс. рублей составили доходы губернатора Смоленской области Алексея Островского в 2015 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

В собственности губернатора — земельный участок площадью 2 тыс. 495 кв.м., а также жилой дом площадью 740 кв.м.

Также в собственности Алексея Островского — автомобиль ВАЗ 21 093, числящийся более 10 лет в угоне и розыске и снятый с регистрационного учета.

В пользовании главы региона квартира в Смоленске, площадью 67,3 кв.м. Супруга главы региона и его дети имеют в пользовании квартиру в 34 квадратных метров. Доходов либо собственности никто из них не имеет.

Добавим, что по сравнению с 2014 годом доходы Алексея Островского существенно сократились — тогда он задекларировал 55 млн 329 тыс.: заработная плата, а также деньги от продажи московской квартиры.