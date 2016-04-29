Ижевск, 29 апреля, 2016, 20:39 — ИА Регнум. В Удмуртии режим повышенной готовности, введенный в связи с паводком, отменен. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства республики.

Морис де Вламинк. Паводок в лесу

В документе говорится, что указанный режим отменяется «в связи с благоприятным прогнозом и нормализацией паводковой обстановки на территории Удмуртской Республики». Распоряжение подписал глава региона Александр Соловьев.

Накануне в поселке Балезино, которой наиболее значительно пострадал от паводка, сняли режим ЧС, который сменил режим повышенной готовности. По данным регионального управления МЧС, оставалось подтопленными 32 придомовых территории. «Работает комиссия администрации муниципального образования «Балезинский район» по установлению нанесенного ущерба, ведется корректировка списка пострадавших, проведена разведка подтопленной территории с помощью беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по некоторым оценкам, паводок этого года в Удмуртии стал самым сильным за последние несколько лет. С 20 апреля на территории региона действовал режим повышенной готовности.

В пиковый период в зоне подтопления находились более 460 домов, в которых проживает более 2 030 человек. Подъем уровня воды наблюдался в городах Глазове и Ижевске, поселках — Балезино и Игра, а также в селе Яган Малопургинского района.