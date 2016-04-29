Вашингтон, 29 апреля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Атака ВВС США на госпиталь в афганском городе Кундуз не является военным преступлением, так как произошла по ошибке. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Преступник

Вотел подчеркнул, что по мнению Пентагона, ошибочная атака американских военных на госпиталь в афганском городе Кундуз не является военным преступлением, поскольку не была преднамеренной.

У команды американского самолета АС-130, совершившего авиаудар по госпиталю, непосредственно перед атакой не было доступа к списку объектов, не являющимися военными целями.

Напомним, жертвами авиаудара по госпиталю в Кундузе стали 42 человека. Командование ВС США подвергло дисциплинарному наказанию более 12 военнослужащих по этом поводу, в том числе, одного генерала. При этом, виновные в смерти людей понесли только административные наказания.