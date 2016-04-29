Архангельск, 29 апреля, 2016, 20:22 — ИА Регнум. 9 мая в Архангельске те, кто не вернулся с войны или уже ушел из жизни, вновь встанут в ряды «Бессмертного полка» — фотографии ушедших героев по улицам городов и поселков пронесут их родные. Эта масштабная общероссийская акция пройдет на территории региона второй раз. Только в Северодвинске она соберет порядка семи тысяч человек, а всего в области участников по предварительным данным будет около 24 тысяч. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

9 мая 1945 года. Москва

С учетом опыта прошлого года организаторы акции в Архангельске внесли некоторые изменения в шествие колонны.

Ее формирование начнется на пересечении проспекта Троицкий и улицы Карла Маркса (возле гимназии №6). В 13:00, после завершения митинга, колонна проследует по Троицкому до Воскресенской, затем перейдет на Набережную Северной Двины и далее — до площади Мира, где шествие завершится «Акцией Памяти».

Заместитель главы администрации МО «Город Архангельск» Ирина Орлова пояснила, что в этом году колонна «Бессмертного полка» формируется по тематическим ротам. В преддверии 75-летия прихода в Архангельск первых северных конвоев будет организовано одноимённое подразделение. Его организатором выступило Северное морское пароходство.

«Впереди колонны «Бессмертного полка» пойдет оркестр. Каждая рота будет снабжена мегафонами. В роты войдут участники творческих коллективов с гармонями, гитарами и баянами. Плюс к этому мы будем использовать все возможности звуковой аппаратуры, имеющейся в городе, чтобы движение колонны было праздничным», — сообщила Ирина Орлова.

В Северодвинске тоже есть свои традиции проведения акции «Бессмертный полк». Кроме того, в городе корабелов состоятся и другие акции, которые запомнились горожанам по празднованию юбилея Победы.

«На самом большом в регионе экране мы вспомним всех поименно северодвинцев, ушедших на войну, — рассказал заместитель главы администрации Северодвинска по социальным вопросам Александр Усов. — Над площадью Победы вновь пролетят самолеты, которые разбросают разноцветные конфетти, а в небо взлетят тысячи красных шаров, символизирующих Победное знамя над Северодвинском».

Празднование Дня Победы в областной столице продлится весь день на самых разных площадках, а завершится в 22:00 праздничным салютом. Власти города обращают внимание, что в этот день изменится маршрут и график движения общественного транспорта, информация об этом есть на сайте администрации города.

Добавим, что в Архангельской области проживает порядка 16 тысяч ветеранов, из них участников и инвалидов Великой Отечественной войны — 1670 человек.