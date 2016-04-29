Минск, 29 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Официальный Минск надеется в досудебном порядке решить проблему обеспечения субъектов хозяйствования Белоруссии национального режима в Евразийском союзе. Об этом 29 апреля в Минске заявил первый замминистра иностранных дел Белоруссии Александр Михневич после церемонии подписания соглашения об условиях пребывания Суда ЕАЭС в постсоветской республике.

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«Сегодня мы подписали соглашение об условиях пребывания Суда. Суд — это важнейший, я считаю, институт в системе органов ЕАЭС. Он будет отслеживать исполнение как государствами-членами, так и органами ЕАЭС того права, которое мы сформировали у себя в Союзе. В него может обращаться сегодня как государство, обжалуя решение, скажем, комиссии, коллегии ЕЭК или действие одного из государств, так и предпринимательские структуры. Суд открыт для рассмотрения всего комплекса вопросов, связанных с функционированием ЕАЭС», — заявил Михневич.

Комментируя проблемы деятельности интеграционного объединения, чиновник отметил, что «возникают проблемы с предоставлением нашим субъектам хозяйствования национального режима в других странах», сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Михневич сказал: «Не всегда этот национальный режим в полном объеме предоставляется. Мы считаем это нарушением наших договорных обязательств и надеемся на досудебное урегулирование этих вопросов с конкретными странами, где возникает эта проблема. Но, если это досудебное решение не будет принято, то мы воспользуемся своим правом и обратимся в суд. Он эти вопросы в состоянии, в компетенции разрешить».

Соглашение о пребывании Суда ЕАЭС подписал его председатель Александр Федорцов (от имени ЕАЭС), а с белорусской стороны подпись — первый замминистра иностранных дел Александр Михневич. Размещение Суда ЕАЭС в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года определён город Минск. Также в Минске находится Экономический суд СНГ и другие органы интеграционных объединений постсоветских республик.

Как сообщало ИА REGNUM, Суд ЕАЭС является постоянно действующим судебным органом союза и создан в целях обеспечения единообразного применения государствами-членами и органами союза международных договоров и иных обязательных международно-правовых документов. Обращаться в суд союза могут государства — члены Союза в случае, если, по их мнению, органами союза принято неправомерное решение по тому или иному вопросу, либо, если посчитают, что другими государствами — членами союза не соблюдаются положения действующих в рамках евразийского интеграционного объединения международных договоров и документов. Кроме того, в суд союза могут обращаться субъекты хозяйствования в случае, если они посчитают, что какое-либо правило, установленное в рамках ЕАЭС, затрагивает или нарушает их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.