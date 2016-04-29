Вологда, 29 апреля, 2016, 19:45 — ИА Регнум. С начала года в регионе было введено в строй 224,1 тысячи квадратных метров жилья, что почти на 7% меньше, чем в минувшем году (93,2% от показателей 2015 года), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

Лариса Чорбадзе. На стройках Москвы. 1964

Особенно сильно просело индивидуальное домостроение. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном филиале Росреестра, на государственный кадастровый учет в 2016 году поставлено почти на 60% меньше индивидуального жилья, чем в прошлом строительном сезоне. Эту тенденцию специалисты отрасли на прямую связывают со снижающимися реальными доходами вологжан (в начале года они снизились на 2,4%).

«Строительная отрасль сейчас не испытывает каких-то неразрешимых проблем. Мы стали заложниками серьезных темпов строительства, показанных предприятиями области в прошлом году, когда сдавалось очень много объектов именно жилой направленности. Сейчас многие компании приостановили вложения в новые объекты, стремясь достроить уже имеющиеся дома. Это обусловлено общей экономической ситуацией в стране и регионе, тем, что спрос на жилье продолжает неуклонно снижаться. Также падают цены на готовую недвижимость, а работать себе в убыток никто из коллег не хочет», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор вологодской строительной компании Павел Ворохов.

Между тем, объемы работ в строительной отрасли региона в первом квартале 2016 года выросли на 2,5% и достигли 3,3 миллиарда рублей. Это связывают с активным строительством нежилой коммерческой недвижимости.

Эксперты уверены, что уже к лету регион выйдет на показатели по вводу жилья 2015 года. Напомним, что в прошлом году область достигла рекордных в истории показателей в сфере строительства. Так, В 2015 году на Вологодчине было введено в эксплуатацию 845 тысяч квадратных метров жилья.