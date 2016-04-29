Чебоксары, 29 апреля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. В Чувашской государственной сельскохозяйственной академии выбрали нового ректора. 29 апреля по итогам конференции работников и студентов вуза наибольшее число голосов получил 32-летний Андрей Макушев, который ранее работал проректором, а с декабря 2015 года временно исполняет обязанности ректора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

academy21.ru Андрей Макушев

Для участия в конкурсе документы подали шестеро претендентов, из них были аттестованы по результатам собеседования и допущены к участию в выборах ректора три человека. Помимо Макушева, это директор «Агро-Инноваций» Николай Васильев, который ранее непродолжительное время уже работал ректором ЧГСХА, и директор Цивильского аграрно-технологического техникума Рамиль Айзатов.

Конференция работников и студентов вуза шла более 2,5 часов. По итогам голосования Макушев получил 80 голосов, Васильев — пять, за Айзатова не проголосовал никто. Окончательное решение будет принимать Минсельхоз России, которое является учредителем вуза. «В министерство будет направлен протокол конференции с просьбой поддержать кандидатуру Макушева и назначить на пост ректора ЧГСХА», — сообщили в вузе.

Отметим, что в ноябре-декабре 2015 года в Чувашской сельхозакадемии на должности врио ректора сменились три человека. Пока решались кадровые вопросы, Чувашская государственная сельхозакадемия попала в мартовский список вузов Рособрнадзора, лишенных государственной аккредитации по укрупненным группам направлений и специальностей подготовки (экономика и управление (бакалавриат, специалитет).

Напомним, что в декабре 2012 года в ЧГСХА разразился скандал в связи с внезапной отставкой ректора Николая Васильева, проработавшего менее полугода. Он был уволен по инициативе учредителя — Минсельхоза России (министерство возглавлял тогда бывший президент Чувашии Николай Федоров). Одновременно состоялось представление 58-летней Людмилы Линик: бывший председатель ЦИК Чувашии была назначена временно исполняющей обязанности ректора аграрного вуза. За этим последовало обращение к президенту России возмущённых чувашских аграриев, а также митинг протеста студентов и преподавателей. День выборов ректора, 21 июня, 2013 года, проходил при наглухо закрытых дверях, достучаться до охраны и руководящих голов вуза не удалось ни журналистам, ни даже вызванному наряду полиции. Ректором тогда стала Линик. «Учредитель решает всё», — поясняли тогда участники конференции.

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Справка ИА REGNUM. Андрей Евгеньевич Макушев родился 21 декабря 1983 года в Чебоксарах. Получил два высших образования в Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульянова (специальности «Финансы и кредит», «Юриспруденция»).

Дополнительную профессиональную подготовку проходил в Московском государственном гуманитарном университете имени М.А. Шолохова по программе «Государственное и муниципальное управление». Отметим, что в конце 2012−2013 годов в Чувашии по итогам мониторинга эффективности вузов, проведенного Минобрнауки России, был ликвидирован Чебоксарский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова.

В 2006—2012 годах работал в Чувашском госуниверситете, где прошёл путь от ассистента до доцента кафедры финансов. В 2012—2013 годах исполнял обязанности директора ФГУП учебно-опытного хозяйства «Приволжское» Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, в 2013—2015 годах — генеральный директор ОАО «Приволжское». В 2015 году сменил несколько должностей: исполнял обязанности проректора по производству ЧГСХА, затем работал заместителем гендиректора в «Приволжском», потом был назначен в ЧГСХА на должность проректора по общим вопросам. С декабря 2015 года временно исполняет обязанности ректора вуза.

Доктор экономических наук.