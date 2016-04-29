Вологда, 29 апреля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Риэлторские объединения Вологодской области заявили о том, что в разрабатываемый сейчас в Государственной Думе законопроект о риэлторской деятельности должен войти пункт об ограничении работы на рынке частных риэлторов. Речь идет о том, что к работе по покупке и продаже недвижимости не должны быть допущены официально не зарегистрированные представители профессии. Контроль за такими игроками рынка вологжане предлагают вести с помощью лицензирования риэлторской деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-Западной палате недвижимости.

Комната

«Посмотрите, что сейчас творится на рынке недвижимости. Минимальное число риэлторов работают легально и открыто. Остальные нигде не зарегистрированы, не имеют необходимого для проведения операций с недвижимостью образования и квалификации, зачастую не платят налоги. Эти люди называют себя частными риэлторами. Безусловно, нашей сфере нужно выработать правила игры, механизмы контроля за участниками процесса, чтобы, разумеется, защитить потребителя от возможных мошеннических действий. В Госдуме сейчас разрабатывается профильный закон. Главная проблема, что профессиональным риэлторам его не показывают, с нами не консультируются. На наш взгляд, одним из самых важных положений документа должна стать обязанность риэлторов вступать в саморегулируемые организации (СРО). Другой вариант контроля — лицензирование деятельности», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент Северо-Западной палаты недвижимости Юрий Румянцев.

По данным СЗПН, на сегодняшний день в Вологодской области из порядка трех сотен занимающихся риэлторской деятельностью компаний в правовом поле работают не более 30%.

Отметим, что ситуация на рынке недвижимости Вологодской области сейчас очень непростая. В прошлом году падение спроса на жилье достигло 40%. По оценкам профессиональных риэлторов СЗПН, в 2016 году тенденция по снижению количества сделок в регионе продолжится.