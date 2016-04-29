Владикавказ, 29 апреля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил специально созданной комиссии выяснить законность предоставления земельных участков, расположенных вокруг населенного пункта Дзуарикау Алагирского района республики. Как сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM, накануне руководитель региона встречался с жителями села, обеспокоенными несправедливым распределением бывших совхозных земель.

Иаан Шишкин. Мельница в поле. 1861

Селение Дзуарикау станет первым населенным пунктом в Алагирском районе, где пройдет ревизия земель сельхозназначения. Речь идет о 1606 гектарах, из которых 126 остаются в ведении республиканской власти.

«Село живет и развивается. Отрадно, что люди, особенно молодежь, не намерены уезжать в город. Местные жители хотят работать на земле, но ее уже нет. Вместе с тем есть факты, когда земельные участки, к примеру, площадью пять гектаров, выделялись тем, кто никогда здесь и не жил. И теперь участки идут на продажу — этого понять нельзя, смириться с этим невозможно», — подчеркнул Вячеслав Битаров.

Как заметили в ходе беседы местные жители, выделение земель, которое сейчас вызывает многочисленные вопросы, произошло во время руководства бывшего главы селения. Кроме того, по их мнению, ведение документации в местной администрации трудно назвать удовлетворительным. Нужные сейчас документы отсутствуют по совершенно необъяснимым причинам. Есть у сельчан и вопросы по участкам, которые находятся в непосредственной близости к реке Фиагдон. Жители заявили, что если деятельность комиссии приведет к положительному результату и снимет остроту сложившейся ситуации, то они готовы выйти на раскорчевку земель, убрать камни с пастбищ и сделать все, чтобы земля могла кормить сельчан.

Напомним, что земельные проблемы обострились также в Ардонском и Пригородном районах РСО-Алания. Жители многих населенных пунктов требуют вернуть им земли, которые ранее принадлежали колхозам и совхозам, а потом были отданы в аренду на 49 лет состоятельным людям.

В результате земельного конфликта в селении Кирово Ардонского района группа местных жителей стала препятствовать проведению фермерами весенне-полевых работ. В Кирово также состоялась встреча с сельчанами Вячеслава Битарова и нового главы МВД по РСО-Алания генерал-майора полиции Михаила Скокова. После двухчасового разговора было решено урегулировать все проблемные вопросы в рамках закона.