Донецк, 29 апреля, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Министерство государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики выяснило, что приказ о ликвидации глав народных республик Донбасса отдал лично президент Украины Петр Порошенко. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщила пресс-служба МГБ ДНР.

ИА REGNUM

Напомним, накануне спецслужбы ДНР сообщили, что задержана группа боевиков и их пособников, которые готовили террористический акт в отношении главы ДНР Александра Захарченко.

Группа украинских граждан прибыла с оккупированной ВСУ части Донбасса и начала активную фазу подготовки теракта против Захарченко. До этого их сообщники детально изучали перемещения Захарченко и места его пребывания.

Осуществить свой замысел боевикам не удалось. Они были схвачены спецслужбами ДНР. У боевиков было изъято мощное взрывное устройство, закамуфлированное под предмет интерьера.

По данным МГБ ДНР, президент Украины Порошенко в связи с нежеланием выполнять Минские соглашения дал команду СБУ и главному управления разведки Украины на физическое устранение лидеров Донецкой и Луганской народных республик.

Для ликвидации Захарченко диверсанты подготовили мощное взрывное устройство, содержавшее 3,6 кг тротила и 200 грамм пластида с детонатором. Однако реализовать планы террористам не удалось: вечером 28 апреля они были задержаны службами безопасности ДНР в ходе оперативно-боевой операции.

Стоит отметить, что сегодня Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя.