Донецк, 29 апреля, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Подразделения ВС ДНР ежедневно проводят репетиции военного парада, который состоится 9 мая в Донецке в честь 71-й годовщины со Дня Победы. Об этом сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

В.Климашек. Слава воину-победителю

«Репетиция парада Победы в ДНР проходит ежедневно. Подразделения также репетируют в частях прохождение парадным маршем», — рассказал Захарченко. По его словам, генеральная репетиция парада пройдет за несколько дней до 9 мая.

«Парад будет гораздо больше, чем в прошлом году», — сказал Захарченко.

Также глава ДНР отметил, что на майские праздники главной задачей властей республики станет обеспечение безопасности объектов массового отдыха жителей. Захарченко заверил, что силовые ведомства ДНР будут работать в усиленном режиме.

«Нашей основной задачей является обеспечение безопасности населения на майские праздники», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреле Захарченко анонсировал проведение в Донецке масштабного парада военной техники времен ВОВ по случаю Дня Победы. «Мы выведем на площадь восстановленную технику времен Великой Отечественной войны», — пообещал Захарченко. Киев пытается воспрепятствовать проведению парада, указывая западным партнерам, что согласно Минским соглашениям, в Донецке не должно быть вооружений.