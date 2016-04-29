Набережные Челны, Татарстан, 29 апреля, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В Татарии сегодня, 29 апреля, проходят обыски в офисах группы «Профит» бизнесмена и депутата горсовета Набережных Челнов Марселя Мингалимова проходят обыски. Как полагает издание Chelny-biz.ru, речь может идти о нарушениях при оформлении недвижимости и мошенничестве со свидетельствами о регистрации на земельные участки под строительство. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в десятки миллионов рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Имя бизнесмена Марселя Мингалимова стало широко известно благодаря недавним публикациям в СМИ по поводу скандального письма местных общественников в защиту мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. В частности, сообщалось, что «руководитель группы «Профит» Марсель Мингалимов … как раз сейчас мобилизует все силы для решения проблемы обманутых дольщиков, и люди ему очень благодарны, понимая при этом, что в этом заслуга и мэра Магдеева, который держит на личном контроле работу этой компании». Ранее, в марте этого года, стало известно, что компания «Профит» достроит за свой счет проблемные дома одного из микрорайонов Набережных Челнов.

Как прокомментировал тогда ситуацию мэр города Наиль Магдеев, напоминает Chelny-biz.ru, «окончательная финансовая схема еще не собрана, — но в ближайшее время она будет доработана. Марсель Завидович (Марсель Мингалимов, — ред.) пока продолжает строительство домов».

Между тем свою оценку концепции решения проблем дольщиков дал в интервью Chelny-biz.ru генеральный директор республиканского ЖСК «Комфортное жилье» Михаил Золотухин: «Дико звучат заявления некоторых руководителей, которые на полном серьезе выражают благодарность третьим предпринимательским структурам, произведшим объем строительно-монтажных работ на чужих строительных объектах под поручительство бюджета города. Что это, как не новая профанация?! За счет бюджета помочь предпринимателю поставить за другого предпринимателя продукцию (завершить строительство дома) путем выдачи ему земельных участков либо имущества без тендера, в якобы благих целях».

Тем временем, подчеркивает издание, прокурор Набережных Челнов Александр Ефграфова на встрече с челнинскими предпринимателями отметил, что надзорными органами за последнее время выявлен существенный рост должностных преступлений в органах власти. Выявленных фактов взяточничества среди городских чиновников стало больше на 450%, подчеркнул прокурор. Напомним, как сообщало ИА «Росбалт», местные депутаты обвинили руководство Набережных Челнов в различных злоупотреблениях, в том числе коррупционных. В свою очередь московский НИЦ проблем коррупции даже обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить эти факты и в случае их подтверждения принять соответствующие меры. Кроме того, в Набережных Челнах работала антикоррупционная комиссия президента Татарстана, которая выявила ряд нарушений закона в действиях руководства города.